الحوار الوطني.. رئيس حزب الريادة يقترح تشكيل هيئة وطنية للتعليم (فيديو)

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، على هامش جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم، لـ" الدستور"، إن الحضور العظيم في الحوار الوطني، يشكل كل التخصصات، وكل المناقشات تتمحور حول سياسة ثابتة للتعليم ما قبل الجامعي في مصر، حتى يأتي الوزير لتنفيذها، لا أن تتغير بتغير الوزير.

وتابع أن هناك اقتراحات بتشكيل الهيئة الوطنية للتعليم، لتضع السياسية التعليمية لمصر على أن تنفذ خطتها في خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أن وجود العجز في المدرسين يعد من أكبر الأزمات التي تواجه التعليم في مصر.



وتختتم فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، اليوم الخميس، وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

يشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلام.

وتُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي، طرحت إدارة الحوار الوطني عدد من التعريفات المتعلقة بموضوعات الجلسات النقاشية اليوم، وجاء أبرز هذه التعريفات كالتالي:

- التربية: عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معارف ومهارات ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلى جيل.

- التعليم: التزام مشترك بين المعلمين والطلاب يهدف إلى إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فترة حياتهم، وبناء القدرة فيهم على القيام بأمور وإنجاز أعمال جديدة.

- التكنولوجيا التطبيقية: عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عدّة، لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية للمجتمع.

- الظاهرة الاجتماعي: فعل تمارسه جموع البشر أو هم يتعرضون له أو يعانون منه أو من نتائجه.

- الاستهداف الفئوي: اختيار السياسات الذي تم من خلاله تحديد المستفيدين.

- التدابير التكميلية: التدابير الموضوع لتكملة برامج الحماية الاجتماعية، وفي معظم الحالات تهدف إلى تعزيز التخرج (على سبيل المثال، التعليم والتدريب الفني والمهني المقدم للمستفيدين والمستفيدات من التحويلات النقدية).

- الانفجار السكاني (الانفجار الديموغرافي): الارتفاع السريع والمذهل في عدد سكان الدولة الذي حدث خلال السنين الماضية.

- الثقافة الجماهيرية: مجمل التأثير والتوجيه الفكري والإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وسينما على الرأي العام.

- مجتمع المعلومات: المجتمع الذي يكون فيه لصناعة ونشر واستخدام المعلومات الأثر الكبير في مختلف النواحي، سواء الاقتصادي أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية.

- مجتمع المعرفة: مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويًا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة.

- المسؤولية الاجتماعية: نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل الماضية.