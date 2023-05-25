باحث سياسي: الغرب قد يزود أوكرانيا بالنووي.. وهذا مؤشر خطير

علق الدكتور رامي القليوبي، الباحث السياسي، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، التي قال فيها إن بلاده مستمرة في دعم أوكرانيا وتزويدها بمقاتلات f16.

وقال القليوبي خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" إن هذه الطائرات قد تؤدي إلى تغيير موازين القوة على المستوى التكتيكي في بعض المناطق، لكن على المستوى الاستراتيجي ما زالت روسيا وأوكرانيا غير قادرين على إلحاق هزيمة كاملة ببعضهما.

وأشار إلى أن هذا يعني أن نهاية هذه الحرب ستكون عن طريق المفاوضات، مؤكدًا أن كل طرف يسعى للتفاوض من موقع قوة.

وأوضح أن القيادة الأوكرانية ترى أن دعمها بمقاتلات f16 تعد تغيرًا نوعيًا في مستوى الأسلحة التي يزود بها الغرب أوكرانيا، متابعًا: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه ربما سيأتي يوم ويعلن الغرب عن تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية وهذا مؤشر خطير جدًا ولا أحد يتمنى حدوث ذلك".