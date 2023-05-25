الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير العدل يستقبل النائب العام الروسى

وزير العدل يستقبل
وزير العدل يستقبل النائب العام الروسي

استقبل صباح اليوم المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام الوزارة، إيجور كراسنوف، النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية والوفد المرافق له من قيادات النيابة العامة الروسية، بحضور جيورجي بوريسينكو، سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ولفيف من قيادات الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالضيف والوفد المُرافق له مُشيداً بالعلاقات التاريخية المصرية الروسية، وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين وزارة العدل المصرية والنيابة العامة الروسية في مجال التقنية والتعاون القضائي والتدريب. 

ومن جهته، عبر النائب العام الروسي عن سعادته بالحضور إلى مصر ومُشيداً بالتعاون المُشترك بين البلدين في تنفيذ الاتفاقيات في المجال القضائي وأبدى تقديره للتطوير الذي لحق بمنظومة العدالة في مصر، خاصة مشروعات التحول الرقمي.

وفي ختام اللقاء، تبادل الوزير مع النائب العام الروسي الهدايا التذكارية، وأكدا على إتاحة تبادل الخبرات في مجال التقاضي الإلكتروني والتدريب القضائي بين البلدين.

 

وزير العدل يستقبل النائب العام الروسي
وزير العدل يستقبل النائب العام الروسي
وزير العدل يستقبل النائب العام الروسي
وزير العدل يستقبل النائب العام الروسي
التدريب القضائي التقاضي الالكتروني المستشار عمر مروان وزير العدل النائب العام الروسي النيابة العامة الروسية

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