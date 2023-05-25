الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجهاز الفني للزمالك يطمئن على رباعي الفريق قبل مواجهة طلائع الجيش

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

اطمأن الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال التقسيمة  التي شهدتها التدريبات الجماعية للفريق على الجاهزية الفنية لأحمد فتوح ومحمد عبد الغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبو الفريق، عقب انتظامهم أمس في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها استعدادا للفترة المقبلة، وقام الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني بمنح اللاعبين التعليمات بشكل متواصل أثناء التقسيمة الفنية.


سيف جعفر يواصل التأهيل علي هامش تدريبات الزمالك


خاض سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس، يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب ، بعد معاناته من إجهاد في  العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباراة السابقة أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وأدى سيف جعفر بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، عقب خوض الحصة التأهيلية في بداية المران مع اللاعبين بالفريق.

ولم يشارك سيف جعفر في الفقرة الخططية أو التقسيمة الفنية وتم الاكتفاء بأداء الجزء التأهيلي وفقا للبرنامج الموضوع له.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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