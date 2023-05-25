فيسيل كوبي يعلن رحيل أندريس إنييستا.. واللاعب يحسم موقفه من الاعتزال

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني، اليوم الخميس، رحيل النجم الإسباني أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة السابق، عن صفوف الفريق.

فيسيل كوبي يعلن رحيل أندريس إنييستا بعد 5 سنوات

وأصدر النادي الياباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله رحيل أندريس إنييستا عن صفوف الفريق، بعد 5 سنوات منذ انضمامه إلى النادي.

وقال نادي فيسيل كوبي في بيانه: "يؤسفنا الإعلان عن رحيل أندريس إنييستا عن نادينا بعد مرور 5 سنوات".

وأضاف النادي الياباني: "نعرب عن خالص امتناننا لكل ما قدمه أندريس إنييستا في فيسيل كوبي، ونتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية".

أول تعليق من أندريس إنييستا بعد رحيله عن فيسيل كوبي

من جانبه، تحدث أندريس إنييستا في المؤتمر الصحفي الخاص بتوديعه، قائلًا: "اعتزال كرة القدم؟ نعم لقد فكرت في أن أفعل ذلك هنا في فيسيل كوبي، ولكنني لا زلت أحب كرة القدم".

وأوضح: "لا تزال رغبة لعب كرة القدم بداخلي، ومنافسة الأندية الأخرى على التتويج بالبطولات".

واختتم أندريس إنييستا تصريحاته الصحفية، قائلًا: "المدرب كانت له خطط أخرى، لذلك قرار الرحيل عن صفوف الفريق كان مشتركًا، وأتمنى التوفيق لهذا النادي الكبير".

وشارك أندريس إنييستا في 133 مباراة رفقة فيسيل كوبي حتى الآن في جميع البطولات، وقاد فريقه نحو التتويج بلقب كأس الإمبراطور لعام 2019، وكأس السوبر الياباني في عام 2020.

يأتي ذلك بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن إنييستا قد تلقى عروضًا مغرية من الدوري السعودي والأمريكي للحصول على خدماته في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ويتصدر فريق فيسيل كوبي حاليًا جدول ترتيب الدوري الياباني برصيد 30 نقطة، متفوقًا على يوكوهاما مارينوس صاحب الوصافة برصيد 27 نقطة، أي بفارق ثلاث نقاط.