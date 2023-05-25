الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيسيل كوبي يعلن رحيل أندريس إنييستا.. واللاعب يحسم موقفه من الاعتزال

أندريس إنييستا
أندريس إنييستا

أعلن نادي فيسيل كوبي الياباني، اليوم الخميس، رحيل النجم الإسباني أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة السابق، عن صفوف الفريق.

 

فيسيل كوبي يعلن رحيل أندريس إنييستا بعد 5 سنوات

وأصدر النادي الياباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أفاد خلاله رحيل أندريس إنييستا عن صفوف الفريق، بعد 5 سنوات منذ انضمامه إلى النادي.

وقال نادي فيسيل كوبي في بيانه: "يؤسفنا الإعلان عن رحيل أندريس إنييستا عن نادينا بعد مرور 5 سنوات".

وأضاف النادي الياباني: "نعرب عن خالص امتناننا لكل ما قدمه أندريس إنييستا في فيسيل كوبي، ونتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية".

 

أول تعليق من أندريس إنييستا بعد رحيله عن فيسيل كوبي

من جانبه، تحدث أندريس إنييستا في المؤتمر الصحفي الخاص بتوديعه، قائلًا: "اعتزال كرة القدم؟ نعم لقد فكرت في أن أفعل ذلك هنا في فيسيل كوبي، ولكنني لا زلت أحب كرة القدم".

وأوضح: "لا تزال رغبة لعب كرة القدم بداخلي، ومنافسة الأندية الأخرى على التتويج بالبطولات".

واختتم أندريس إنييستا تصريحاته الصحفية، قائلًا: "المدرب كانت له خطط أخرى، لذلك قرار الرحيل عن صفوف الفريق كان مشتركًا، وأتمنى التوفيق لهذا النادي الكبير".

وشارك أندريس إنييستا في 133 مباراة رفقة فيسيل كوبي حتى الآن في جميع البطولات، وقاد فريقه نحو التتويج بلقب كأس الإمبراطور لعام 2019، وكأس السوبر الياباني في عام 2020.

يأتي ذلك بعدما أشارت العديد من التقارير الصحفية، إلى أن إنييستا قد تلقى عروضًا مغرية من الدوري السعودي والأمريكي للحصول على خدماته في الصيف المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

ويتصدر فريق فيسيل كوبي حاليًا جدول ترتيب الدوري الياباني برصيد 30 نقطة، متفوقًا على يوكوهاما مارينوس صاحب الوصافة برصيد 27 نقطة، أي بفارق ثلاث نقاط.

أندريس إنييستا فيسيل كوبي إنييستا برشلونة الدوري الياباني

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

العثور على 3 جثث مذبوحة وسط الزراعات بسوهاج

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

من بسمة بوسيل إلى هالة عمر.. القصة الكاملة لأزمة تامر حسني مع 4 سيدات

بدء التحقيق مع الأب المتهم بالتعدى جنسيًا على طفلتيه بالمقطم

رسميًا.. الإثيوبى بامالاك تسيما حكمًا لمباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية