الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيداع جثة سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها بمشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة

جثة سيدة
جثة سيدة

استقبلت المشرحة العمومية بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم، جثة سيدة لقيت مصرعها بآلة حادة إثر خلافات زوجية بينهم، حيث تم ايداعها تحت تصرف النيابة العامة. 

وتبين أن السيدة تدعى "أسماء. م. ج. أ"، تبلغ من العمر 18 عامًا، ولفظت أنفاسها الأخيرة قتلاً على يد زوجها. 

وسيتم خلال الساعات القليلة القادمة عرض الجثة التى تم ايداعها بمشرحة كوم أمبو العمومية على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمها إلى ذويها، وذلك بعد تصريح النيابة العامة بدفنها. 

وتعود التفاصيل إلى تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد رئيس المباحث، إخطارًا يفيد بمصرع مصرع سيدة علي يد زوجها قتلاً بآلة حادة إثر خلافات زوجية بينهم، وذلك بعزبة العرب بقرية العباسية التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول الأسباب وراء الواقعة والقبض علي المتهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

مصرع سيدة زوج يقتل زوجته إيداع الجثة بالمشرحة أسوان كوم امبو عزبة العرب مركز شرطة كوم أمبو

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