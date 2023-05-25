الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الشباب والرياضة" تطلق الورش التدريبية من برنامج التعليم المدني

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسف"، أولة فعاليات الورشة التدريبية من برنامج التعليم المدني لمرحلة لنشء، علي مدار يومين، بمركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة، بمشاركة ٥٠ طليعًا وطليعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بكافة أنشتطها وبرامجها، منها برنامج التعليم المدني الذي يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجًا رائدًا تتصف به الوزارة لإعداد جيل واعي ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال القادمة، التركيز على تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

وينفذ البرنامج في مرحلته الأولي داخل 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء)، حيث من المقرر أن يصل البرنامج إلى 3000 مشارك من (النشء في الفئة العمرية من 12 لــ 18 عام، والشباب في الفئة العمرية من 18 لــ 35 عام) داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات سالفة الذكر، مع دمج نسبة 30% من المشاركين من غير المصريين المقيمين في مصر.

ويتضمن البرنامج أيضًا: "دمج فكرة التعلم بالممارسة الفعلية لمحتوياته، ويقدم للمشاركين معلومات ويكسبهم مهارات حول المشاركة، المواطنة، التنمية، الدولة، والحقوق والمسئوليات"، من خلال مجموعة من السادة مُنشطي التعليم المدني أعدتهم وزارة الشباب والرياضة يتمتعون بمهاراتهم المتميزة في إدارة ورش البرنامج والمحتوى المقدم.

وزارة الشباب والرياضة اليونيسف منظمة الأمم المتحدة للطفولة الدكتور أشرف صبحي التعليم المدني وزير الشباب والرياضة

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

رئيس جامعة أسيوط: نحرص على دعم الباحثين وخلق بيئة بحثية ملائمة فى جميع المجالات

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

المؤبد لأب وأبنائه الأربعة بالفيوم: قتلوا ابن شقيقه طمعاً في الأرض

تراجع أسعار الغاز لـ2.532 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وزير العمل اللبنانى: العلاقات بين مصر ولبنان متميزة للغاية وتتسم بالقوة والمتانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية