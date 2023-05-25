"الشباب والرياضة" تطلق الورش التدريبية من برنامج التعليم المدني

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ''اليونيسف"، أولة فعاليات الورشة التدريبية من برنامج التعليم المدني لمرحلة لنشء، علي مدار يومين، بمركز شباب حلمية الزيتون بالقاهرة، بمشاركة ٥٠ طليعًا وطليعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بكافة أنشتطها وبرامجها، منها برنامج التعليم المدني الذي يُعد تجربة ثرية لترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستدامًا، نهجًا رائدًا تتصف به الوزارة لإعداد جيل واعي ملم بأدواره المجتمعية وفق خطط متنوعة للقيام بعملية تثقيف وتدريب وتعليم النشء والشباب على الإلمام الكامل وبناء شخصية الشاب ليكون مواطنا صالحا محب لوطنه، يستطيع أن يحمل لواء وطنه إلى الأجيال القادمة، التركيز على تنمية الوعي بين أوساط الشباب في قضايا المجتمع المختلفة.

وينفذ البرنامج في مرحلته الأولي داخل 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، كفر الشيخ، شمال سيناء)، حيث من المقرر أن يصل البرنامج إلى 3000 مشارك من (النشء في الفئة العمرية من 12 لــ 18 عام، والشباب في الفئة العمرية من 18 لــ 35 عام) داخل مراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات سالفة الذكر، مع دمج نسبة 30% من المشاركين من غير المصريين المقيمين في مصر.

ويتضمن البرنامج أيضًا: "دمج فكرة التعلم بالممارسة الفعلية لمحتوياته، ويقدم للمشاركين معلومات ويكسبهم مهارات حول المشاركة، المواطنة، التنمية، الدولة، والحقوق والمسئوليات"، من خلال مجموعة من السادة مُنشطي التعليم المدني أعدتهم وزارة الشباب والرياضة يتمتعون بمهاراتهم المتميزة في إدارة ورش البرنامج والمحتوى المقدم.