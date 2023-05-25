الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بحضور وزير الطيران.. تكريم العامل المثالي والنماذج المشرفة بالوزارة

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

نظمت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الطيران المدني، اليوم، احتفالية لتكريم عدد من العاملين المتميزين بالوزارة وسلطة الطيران المدني لعام 2023 بقاعة مؤتمرات الوزارة، في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحفيز جميع العاملين وتزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال، تحت رعاية وبحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني.

وفى بداية الاحتفال، رحب الفريق محمد عباسن وزير الطيران بالعاملين وأسرهمن معربًا عن سعادته بهذا الاحتفال والذى تحرص الوزارة على إقامته كل عام، مؤكدًا حرص الوزير على مشاركة العاملين بقطاع الطيران جميع المناسبات والتواجد معهم، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة على جهودهم الواضحة التي يبذلونها  طوال العام، ولإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم.

وأضاف وزير الطيران بأن هذه المناسبة لها واقع كبير على العاملين وتوفير بيئة عمل إيجابية تعزز ولائهم الوظيفي وتقوي العلاقات بين الزملاء في المكان الواحد، كما أنها من أهم العوامل التي تعمل على بناء المؤسسات بشكل جيد وتساهم في رفع الإنتاجية وترسيخ ثقافة التميز لديهم، بالإضافة إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار لدى العاملين وتشجعهم على تبني الأفكار البناءة التي تهدف إلى رفع فاعلية الأداء والتطوير والتميز في العمل من أجل الإرتقاء والنهوض بصناعة الطيران المدنى المصرى.

وفي نفس السياق، شهد الاحتفال تكريم المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم بوزارة الطيران المدني تقديرًا لجهودها الفعالة والملموسة وأدائها المشرف في خدمة قطاع الطيران المدني.

وفى نهاية الاحتفال، قدمت اللجنة النقابية درع شكر وتقدير لوزير الطيران المدني، كما وجه العاملون الشكر للوزير ولأعضاء اللجنة النقابية على اهتمامهم بالجوانب الاجتماعية والإنسانية التي تخص العاملين بقطاع الطيران المدني، مُعبرين عن سعادتهم وشكرهم بهذا التكريم ولما لمسوه من مشاعر الحب والتقدير، حيث تم توزيع شهادات تقدير ودروع وزارة الطيران للمكرمين من العاملين والزملاء المحالين لسن التقاعد، وكذلك أسر العاملين ممن وافتهم المنية مؤخرًا، كما تم التقاط صورة تذكارية للمكرمين مع وزير الطيران المدني.

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وزير الطيران المدني سلطة الطيران المدني الطيران المدني مستشار وزير الطيران للأمن قطاع الطيران المدني

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