خبيرة أسواق الطاقة: مشروع "الكوارتز" الأول من نوعه في مصر وإفريقيا بالكامل

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن قطاع الثروة التعدينية يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث تسير الحكومة على قدم وساق لتعظيم الاستفادة من هذه الثروات بدلاً من تصديرها للخارج بصورتها الخام.

كنوز مصر

وأكدت الدكتورة وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الله سبحانه وتعالى وهب مصر كنوز في باطن الأرض وأعماق البحار، وجاء الرئيس السيسي ليهتم بهذه الثروة بدلاً من أن كانت مهملة لسنوات.

"الكوارتز"

وأضاف في حديثه، أن مشروع "الكوارتز" مشروع أول من نوعه في مصر وإفريقيا بالكامل، حيث تسير مصر وفق منهج علمي دقيق خاص بالبحث المنظم عن الثروات المعدنية مع إنشاء المصانع بالقرب من تلك الثروات، مع توفير كافة المعدات والتكنولوجيا القادرة على تعظيم الاستفادة من تلك الموارد، وهذه الجهود تقلل من الفاتورة الاستيرادية المصرية مع توفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين في تلك المصانع.