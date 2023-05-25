الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم الجيزة": جاهزون لامتحانات الدبلومات الفنية.. والموبايل محظور

امتحانات
امتحانات

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، أشرف سلومة، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال الطلاب، بعد غدٍ السبت، لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكل النوعيات والتخصصات (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي)، الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2022 /2023.
وقال "سلومة"، في تصريحات اليوم الخميس، إن الامتحانات ستستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو المقبل، وتستكمل الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية ولمدة أسبوع على دفعات للتخصصات (صناعي– زراعي) طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ (58582) طالبًا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات (25529) صناعي، (3575) زراعي، (25352) تجاري، (4126) فندقي، موزعة على 195 لجنة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة؛ لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.
وأضاف أنه تم التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن على ألا يتجاوز عدد الطلاب من (16 إلى 18) طالبًا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين باللجان. 
وفي سياق متصل، أكد سلومة على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا، موضحًا أنه تم تخصيص (48) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 20 إدارة تعليمية منها: 28 استراحة مخصصة للرجال، و20 استراحة للسيدات مخصص لهن 1086 سريرًا كامل التجهيزات، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.
كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم، مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.
وشدد سلومة على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية المركزية عند حدوث أي مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها فورًا، وعلى مديري عموم الإدارات التعليمية ضرورة توافر الرعاية الكاملة، مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب.
وشدد مدير تعليم الجيزة كذلك على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس وتنظيف دورات المياه يوميًا وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة.

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