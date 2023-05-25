الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يعتمد على البدلاء ويستبعد بعض اللاعبين أمام طلائع الجيش

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

قرر الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد عدد كبير من اللاعبين المتخاذلين الذين شاركوا في صفوف الفريق في المباريات الأخيرة، وخاصة مباراتي الإسماعيلي والداخلية، ‏بسبب سوء المستوى والتخاذل في الأداء وفشلهم في تنفيذ المهام المطلوبة منهم وفقًا لخطة المباراة.

‏وقرر أوسوريو الاعتماد على البدلاء في بعض المراكز وخاصة خط الوسط، وسيتم الاعتماد على أحمد بالحاج وعمر السيسي وسيف جعفر في التشكيل الأساسي في المباراة القادمة أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم الإثنين القادم بالدوري.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على نقل الكرة ما بين الخطوط في مساحات صغيرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى الخاصة بخطة اللعب.

وقام أوسوريو بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين شرح لهم بعض الأمور الفنية ومنحهم خلالها بعض التعليمات الخاصة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها استعدادًا للفترة المقبلة، وقام الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني بمنح اللاعبين التعليمات بشكل متواصل أثناء التقسيمة الفنية.

واطمأن الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على الجاهزية الفنية لأحمد فتوح ومحمد عبدالغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبي الفريق، عقب انتظامهم أمس في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الاسماعيلى والداخلية البدلاء الكولومبي خوان كارلوس بنادي الزمالك طلائع الجيش

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

العثور على 3 جثث مذبوحة وسط الزراعات بسوهاج

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

من بسمة بوسيل إلى هالة عمر.. القصة الكاملة لأزمة تامر حسني مع 4 سيدات

بدء التحقيق مع الأب المتهم بالتعدى جنسيًا على طفلتيه بالمقطم

رسميًا.. الإثيوبى بامالاك تسيما حكمًا لمباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية