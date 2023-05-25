أوسوريو يعتمد على البدلاء ويستبعد بعض اللاعبين أمام طلائع الجيش

قرر الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد عدد كبير من اللاعبين المتخاذلين الذين شاركوا في صفوف الفريق في المباريات الأخيرة، وخاصة مباراتي الإسماعيلي والداخلية، ‏بسبب سوء المستوى والتخاذل في الأداء وفشلهم في تنفيذ المهام المطلوبة منهم وفقًا لخطة المباراة.

‏وقرر أوسوريو الاعتماد على البدلاء في بعض المراكز وخاصة خط الوسط، وسيتم الاعتماد على أحمد بالحاج وعمر السيسي وسيف جعفر في التشكيل الأساسي في المباراة القادمة أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم الإثنين القادم بالدوري.

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على نقل الكرة ما بين الخطوط في مساحات صغيرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى الخاصة بخطة اللعب.

وقام أوسوريو بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين شرح لهم بعض الأمور الفنية ومنحهم خلالها بعض التعليمات الخاصة.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها استعدادًا للفترة المقبلة، وقام الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني بمنح اللاعبين التعليمات بشكل متواصل أثناء التقسيمة الفنية.

واطمأن الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على الجاهزية الفنية لأحمد فتوح ومحمد عبدالغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبي الفريق، عقب انتظامهم أمس في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.