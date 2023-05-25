الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف شارعي الخلفاء والتجنيد بحي شرق أسيوط ضمن خطة التجميل والتطوير

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمراكز والأحياء وفقاً للإمكانيات المتاحة واعتمادات الخطة الاستثمارية الموضوعة خاصة وأن مشروعات الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها وتوليها اهتمامًا كبيرًا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات، لافتاً إلى العمل على تحسين الحركة المرورية وتسهيل النقل والانتقال عن طريق رفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية سواء بإزالة التعديات عليها عن طريق شن حملات دورية أو تمهيدها وتسويتها أو تنفيذ عمليات الرصف.

وأشار اللواء عصام سعد إلى رصف شارعي الخلفاء والتجنيد بحى شرق ضمن خطة التجميل والتطوير.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من شوارع حي شرق أسيوط بناءً على خطة الرصف والتطوير وذلك برصف شارعي الخلفاء والتجنيد بمنطقة شركة فريال والعمل جاري.

وذلك تحت إشراف ومتابعة عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق وسيد عباس نائب رئيس الحي وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لافتاً إلى استكمال باقي الشوارع والميادين طبقاً للخطة الموضوعة لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع والطرق الرئيسية والجانبية لتحسين شبكة الطرق.

وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ والاطمئنان على تنفيذها طبقاً للمواصفات والمعايير المحددة على أن يتم شن حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة قبل أعمال الرصف.

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اتخاذ الإجراءات أستمرار أعمال الرصف الإشغالات والتعديات التنسيق مع الجهات المعنية الخدمات المقدمة للمواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديم خدمات أفضل للمواطنين تحسين شبكة الطرق تحسين الحركة المرورية حي شرق أسيوط رفع كفاءة الطرق والشوارع

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