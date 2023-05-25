الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

5 لاعبين في الدوري تعرضوا للطرد مرتين.. والزمالك بدون بطاقات حمراء

محمود علاء يعترض
محمود علاء يعترض على الحكم بعد طرده

شهدت مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم 58 حالة طرد حتى الآن وهناك 5 لاعبين تعرضوا للطرد مرتين وهم محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري ومحمود الجزار مدافع البنك الأهلي ومحمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي وإسلام جمال مدافع أسوان وأحمد أمين أوفا مهاجم إنبي.

محمود علاء حصل على البطاقة الحمراء الأولى في مباراة الداخلية في الأسبوع الثاني وحصل على البطاقة الثانية أمام المصري في الأسبوع التاسع والعشرين.. وتعرض محمود الجزار للطرد لأول مرة في مباراة إنبي في الأسبوع الخامس وتعرض للطرد للمرة الثانية أمام المقاولون في الأسبوع السابع والعشرين.

وحصل محمد حسن على أول بطاقة حمراء في مباراة إنبي في الأسبوع الثامن وحصل على البطاقة الثانية أمام بيراميدز في الأسبوع الرابع والعشرين.. وتعرض إسلام جمال للطرد في مباراتي الاتحاد السكندري وانبي في الأسبوعين الثامن عشر والسادس والعشرون.

أما أحمد أمين أوفا فهو المهاجم الوحيد الذي تعرض للطرد مرتين كانت الأولى أمام البنك الأهلي في الأسبوع الثاني والعشرين والثانية في مباراة أسوان في الأسبوع السادس والعشرين وفي المرتين كان الطرد بسبب الحصول على الإنذار الثاني.

ويعتبر حرس الحدود والاتحاد السكندري أكثر أندية الدوري حصولا على البطاقات الحمراء يليهما بيراميدز وانبي والبنك الأهلي وفيوتشر والداخلية وحصل كل منها على 5 بطاقات حمراء ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يحصل لاعبوه على بطاقات حمراء.

الدوري المصري الممتاز حالات الطرد في الدوري محمود علاء أحمد أمين أوفا الزمالك

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