رئيس "المعاهد الأزهرية" يؤكد أهمية دعم التعليم قبل الجامعي

أكد أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة معالجة القضايا التي تشغل الشارع المصري كالتعليم، مشددا على أهمية دعم التعليم قبل الجامعي يشكل عام والأزهري بشكل خاص.

وقال عبد الغني خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، إن الجميع تتطرق إلى مشكلات التعليم ولم يتطرق إلى مشاكل الأزهر رغم أنه يمثل ١٠٪ من طلاب التعليم في مصر.

وأشار إلى إشكالية وجود عجز في المعلمين في الأزهر الشريف مختتما: "الأزهر بعيد عن النظر ويجب الاهتمام به".