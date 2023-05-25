الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "المعاهد الأزهرية" يؤكد أهمية دعم التعليم قبل الجامعي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ضرورة معالجة القضايا التي تشغل الشارع المصري كالتعليم، مشددا على أهمية دعم التعليم قبل الجامعي يشكل عام والأزهري بشكل خاص.

وقال عبد الغني خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، إن الجميع تتطرق إلى مشكلات التعليم ولم يتطرق إلى مشاكل الأزهر رغم أنه يمثل ١٠٪ من طلاب التعليم في مصر.

وأشار إلى إشكالية وجود عجز في المعلمين في الأزهر الشريف مختتما: "الأزهر بعيد عن النظر ويجب الاهتمام به".

التعليم ما قبل الجامعي الحوار الوطنى العملية التعليمية تطوير العملية التعليمية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

المنيا: ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع القمح

حسن عبدالله ورئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقى: الأسواق الإفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار فى العالم أمام القطاع الخاص

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية