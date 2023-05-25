الرئيس العراقى: نبذل جهودًا لإقرار الموازنة العامة قريبًا

أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن جهودًا تُبذل حاليًا لإقرار الموازنة قريبًا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية نلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي والوفد المرافق له وبحضور وزير الخارجية فؤاد حسين".

وبين أنه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وخصوصًا التجارية والاقتصادية والصناعية، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين".

وتطرق رئيس الجمهورية، فى البيان، إلى "الوضع في العراق والاستقرار الأمني الذي تشهده بغداد وبقية المدن الأخرى"، مشيرًا إلى أن "الحكومة لديها برنامج طموح يتضمن تدعيم الأمن والاستقرار، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

وأكد أن "جهودًا تُبذل حاليًا لإقرار الموازنة قريبًا وهذا سيشجع الفرص الاستثمارية في البلاد"، معربًا عن أمله "بتواجد الشركات التشيكية والاستثمار في العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، وتعاونها مع الشركات العراقية في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية جادة في الانفتاح في مجال الاستثمار وتسهيل إجراءات دخول الشركات العالمية للبلاد وتشجيعها على الاستثمار في ضوء الاستقرار الأمني في المحافظات والمدن العراقية"، مبينًا أن "العراق لديه علاقات جيدة ومنفتح على دول العالم والمنطقة، وبما يخدم المصالح المشتركة".

من جهته، عبّر الوزير يان ليبافسكي عن "سعادته لزيارة العراق ولقائه رئيس الجمهورية"، مشيرًا إلى أن "بلاده ترحب بالتطورات التي يشهدها العراق. واستعداد الشركات التشيكية للاستثمار في العراق".