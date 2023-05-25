الأقصر: بدء برنامج الأوقاف الصيفي للطفل بعدة مساجد وافتتاح مركز للصم

قال سيد محمد عبد الدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، إنه تم بدء فعاليات البرنامج الصيفي للطفل بمشاركة 46 مسجدا، وذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج الصيفي للطفل في العام الماضي خلال إجازة الفترة الصيفية.

وأوضح مدير المديرية، اليوم الخميس، أن الفعاليات تهدف لدعم الأطفال مع دخول الإجازة الصيفية الذي يستمر لمدة 3 شهور في أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الديني والوطني والاجتماعي، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وأضاف أن البرنامج ثري يشهد تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بالوزارة بجانب الإصدارات الخاصة بالأطفال، والتي جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف لبناء وعي الأطفال بطريقة وسطية صحيحة، حيث أنه بعد وصول التعليمات من مديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، تم البدء في هذا البرنامج الذي يتضمن تعليم الأطفال من "مجلة الفردوس" و"منبر الإسلام".

وفي سياق آخر، افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصرالدكتور صبري خالد اليوم الخميس "المركز الإشاري" بمقره الرئيس بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالزناقطة.

وأوضح وكيل الوزارة -خلال كلمته الافتتاحية - أن المركز الإشاري المركز الإشاري يهدف إلى نشر ثقافة لغة الإشارة بين أفراد المجتمع ليتمكنوا من فهم أصحاب إعاقة الصمم وضعف السمع، مشيرا إلى أن المركز يستهدف عدة فئات من المجتمع، منها أولياء أمور الطلاب أصحاب الإعاقة، وكذلك العاملين بالمؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أن المركز يعمل على نشر ثقافة لغة الإشارة داخل الهيكل الإداري للدولة، والأماكن التي يتردد عليها المصاب بالصمم مثل البنوك، البريد، المطارات، محطات السكة الحديد، مقرات الرعاية الصحية، والتأمين والمعاشات.

وأكد أن المركز الإشاري سيلعب دورًا رئيسًا في المجتمع الأقصري تيسيرًا لأبنائنا من طلاب الصم، مضيفا أنها مجرد بداية لكن سنتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير حياة أفضل لأبنائنا من خريجي مدارس التربية الخاصة.