سولاف درويش: الرئيس أكد فى كلمته بمؤتمر العمل العربى جهود مصر لخدمة القضايا العربية

أعربت النائبة سولاف درويش، رئيس لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، عن سعادتها وشكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته أعمال الدورة الـ49 لمؤتمر العمل العربي، والذي أكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير القوى العاملة حسن شحاتة على الجهود المخلصة التي تقوم بها مصر لخدمة القضايا العربية.

وأشار الرئيس في كلمته إلى أهمية دور منظمة العمل العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لمواجهة التحديات والمتغيرات المتلاحقة التي تتطلب المزيد من العمل في بناء مستقبل أفضل لأمتنا العربية.

وأشارت درويش، إلى أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية جاء بعنوان "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل"، والعالم يشهد العديد من التحديات التي يجب علينا مواجهتها بالوحدة والتضامن الفكرى والتنموي البناء، معربة عن سعادتها على هذا التوجه القومي، ومشيرة إلى تزامن هذه الدعوة من قبل المدير العام للحوار بين أطراف العمل، وأوضحت أنها تواكب ما تشهده مصر الآن من اجتماعات للحوار الوطني، ويشارك فيه جميع فئات الشعب للوصول إلى خطط واستراتيجيات حديثة في ظل إقامة الجمهورية الجديدة في مصر.

وأشارت النائبة سولاف درويش إلى تضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة العديد من الأنشطة والتقارير البناءة لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة في دولنا العربية، والتي من أهمها توفير مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير آليات التشغيل ونظم التدريب الفنية.

وقالت درويش، لا بد أن أشير إلى ما تم إنجازه داخل لجنة شئون عمل المرأة من ندوات وأنشطة بناءة تستهدف رفع كفاءة رائدات الأعمال وكان من ثمارها إعلان صلالة الذى أقر الاستراتيجية العربية لعمل المرأة حتى عام 2030.

وأشادت بتقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "الحوار الاجتماعي ما بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" والذي يتزامن مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المكاسب العمالية خلال احتفالية عيد العمال، وكذلك انطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني والذي تشارك فيه كل القوى الوطنية، حول أولويات العمل الوطني بحثًا عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف العملية الإنتاجية، والمجتمع المصري كافة بما يدعم مسيرة العمال والتنمية، ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور قضايا تخص ملف العمل أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المصرية.

وفي ختام الكلمة، قالت: "لا يسعني إلا أن أشكر المدير العام على رعايته لهذه الأنشطة وأتقدم بالشكر لكل من ساهم في إنجاحها واحتضان أنشطتها المتميزة ولكم جميعًا التحية والتقدير متمنين لأمتنا العربية الخير والرخاء والسعادة".