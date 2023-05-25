الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أشرف صبحى: نولى اهتمامًا بالغًا ببرامج ريادة الأعمال وإدماج الشباب

جولة الوزير
جولة الوزير

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري، في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تُعقد خلال الفترة من (٢٢-٢٦) مايو بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة الدولة المصرية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ، هي انعكاس للدور الهام الذي تلعبه مصر في استضافة كبري المؤتمرات والأحداث الدولية، نظرًا للتنظيم والخبرة التي تمتلكها مصر في تنظيم تلك المؤتمرات، كما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق التعاون مع كافة الدول الشقيقة في كافة المجالات وخاصة من الناحية الاقتصادية.

صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري

أشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل على التمكين الاقتصادي للشباب، والعمل على تعزيز التمكين الاجتماعي، مما يؤثر على المجتمعات التي يعمل فيها، إيمانًا بأهمية المشاركة المدنية للشباب ومشاركتهم في عملية صنع السياسات، حيث إنهم بمثابة القوى المحركة للتنمية، وتنفيذ برامج ريادة الأعمال وإدماج الشباب، الذي يدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب من خلال مساعدتهم على بناء ثقتهم وزيادة مشاركتهم في العملية الديمقراطية. 

وزارة الشباب والرياضة تستعرض داخل الجناح الخاص بها إنجازات الوزارة للتمكين الاقتصادي للشباب، والفعاليات والمبادرات التي تقدمها في هذا الشأن.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاجتماعات السنوية الاقتصادي والاجتماعي البنك المركزي المصري التنمية الإفريقي التمكين الاقتصادي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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