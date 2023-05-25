"صحة الدقهلية" تنظم ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي

نظّمت إدارة الصيدلة بقاعة الاجتماعات بمديرية الصحة في الدقهلية ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي تحت إشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة أشواق أحمد السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة.

حاضر بالورشة الدكتور خالد فهمي محاضر بالجمعية الأمريكية لطوارئ القلب والإنعاش القلبي الرئوي المتقدم بالتنسيق مع الدكتورة ريهام علاء منسق دورة الحقن الأمن ومفتش الصيدلة الإكلينيكية وبمشاركة نحو 59 صيدلياً من مختلف الإدارات والمستشفيات التابعة.

وقال الدكتورة أشواق أحمد السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة إن الدورة تضمنت مهارات إنعاش القلب والرئتين للبالغين والأطفال والرضع، مشيراً إلى أنها تأتى ضمن خطة متكاملة للتدريب والتأهيل المستمر لأعضاء الفريق الطبى.

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