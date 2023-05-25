الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطة لمتابعة المناسيب وجاهزية محطات الرفع لتوفير المياه للأراضي الزراعية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والرى والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، تنفيذ خطة أعمال توفير الإحتياجات المائية لمختلف القطاعات المستفيدة ورى الأراضى الزراعية خلال موسم أقصى الاحتياجات وزراعة محصول الأرز، إضافة إلى متابعة مرور اللجان التابعة للإدارات المركزية على أعمال تطهيرات الترع والمصارف، والتشديد على تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة لمنع أية عوائق تواجه توفير المياه للمنتفعين والمزارعين.

كما يتم متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية لمختلف الزمامات، وأيضا توفير أعمال الصيانة وتنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية توفيرا للنفقات.

متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف

فى ذات الإطار، تفقد المهندس ياسر إبراهيم زرزوره، مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجاري المائية بالوجه البحرى التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، الأعمال الجارية لتطهيرات الترع والمصارف بزمام الإدارة العامة لرى شرق الدقهلية، وأيضا متابعة المناسيب والتصرفات المائية، وحالة جسور الترع والمصارف حفاظا على توفير المياه والمقننات اللازمة لفرى الأراضى الزراعية، خاصة مع بدء زراعة محصول الأرز.

التأكد من جاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ

متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف

من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة لصيانة المجاري المائية بالوجه البحرى، تنفيذ خطة متكاملة لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه فى زمامات الأراضي، إضافة إلى متابعة حالة جسور الترع والمصارف، ومدى جاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ، وذلك في إطار خطة رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المزارعين.

متابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف

من جهته، أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، استمرار كافة اللجان التابعة للوزارة بمختلف المناطق والزمامات فى المرور على أعمال تطهيرات الترع والمصارف والمجارى المائية، مشيرا لـ"الدستور" إلى مداومة ومتابعة معدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة، وأيضا متابعة موقف أعمال تطهيرات الترع التي يتم تنفيذها بالتشغيل الذاتي بمعدات إدارات الصيانة الوقائية حفاظا على الموارد المتاحة.

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