الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

العلاج بالأعشاب.. من التقوية الجنسية للتخلص من ألام المعدة

الأعشاب
الأعشاب

يعد العلاج بالأعشاب، طريقة اعتيادية ومن المسلمات التي يؤمن بها الكثير من الأشخاص كونها علاجا لا محال منه في العديد من الأمور، فبمجرد أن يولد الطفل تكون وجبته الأولى عقب السرسوب الكراوية لدى مختلف الأسر المصرية كونها تساعد في التخلص من الانتفاخات، والعديد من الأعشاب الأخرى التي تساهم في علاج بعض الآلام، فعن طريق الينسون يساعد في علاج الأرق، والنعناع يعالج ضيق التنفس، أما الكمون فينقص الوزن ويخفف من ألم المعدة، والكراوية تساعد في تقليل الانتفاخات.

ولأن الأعشاب ملجأ العديد للتخلص من الآلام نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عما يسمى بالفعل طب الأعشاب.

طب الأعشاب:

تتمثل الأعشاب الطبية في نباتات لها العديد من الخصائص العلاجية للأمراض المختلفة، والتي يمكن تناولها مباشرة أو إضافتها لأي مشروب آخر، وتعتبر الأعشاب من الطرق التي يلجأ لها الأشخاص في مختلف القارات، ويطلق عليها اسم طب الأعشاب، حيث هناك من يمارسها بشهادات معتمدة.

ويطمئن البعض للأعشاب كون يتم استخدام بعض منها في تصنيع الأدوية التي يصفها الأطباء وتباع في الصيدليات، وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 80٪ من سكان العالم يستخدمون حاليا الأعشاب كعلاج طبي أولي.

أعشاب طبيعية تساعد في العلاج:

علاج الاكتئاب:

قدم موقع "the sun" بعض المعلومات حول أن هناك إمكانية في علاج العديد من الأمراض بالأعشاب، وعلى رأسها الإصابة بالاكتئاب، حيث عن طريق تناول شاي البابونج، والزعفران، جذور الناردين، البنفسج يتم الحد من الشعور بالاكتئاب.

علاج المعدة:

يعتبر النعناع من الأعشاب التي تقوم بالمساعدة في العديد من الأمراض، حيث يعد مطهر للمعدة وتخفيف للآلام، إضافة إلى أنه يساعد في العديد من الأمراض الأخرى مثل التهابات اللثة وتقوية القدرة الجنسية.

كما أنه يعمل على تخفيف آلام المفاصل والصداع، وتثبيط السرطان، ويعتبر دواء للسعال، والغثيان، والضعف والتعب.

علاج السكر:

يبحث دائمًا مرضى السكري بشكل دائم عن أشياء تساعدهم في التخلص من أضرار المرض المزمن، وهناك بعض الأعشاب المناسبة لمرضى السكري التي تتمثل في عشبة الجيمنيما، والموردين.

تقوية المناعة:

يمكن تقوية المناعة بالأعشاب وأبرزها للمارينجا والتي يطلق عليها شجرة الحياة كونها تعالج المناعة.

التخلص من الانتفاخات للطبيب المختص ينقص الوزن الاعشاب الأعشاب الطبية أعشاب طبيعية تساعد في العلاج

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