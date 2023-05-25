الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المصري الديمقراطي": التعليم قضية شائكة تحتاج لتضافر الجهود

المصري الديمقراطي
المصري الديمقراطي

قال عمرو مصطفى، ممثل عن حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن قضية التعليم هي قضية شائكة بالفعل، معقبا هي ليست قضية اجتماعية فقط بل سياسية واقتصادية أيضا.

وتابع مصطفى، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي"، وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، أن التعليم هو الطريق الصحيح للخروج من الأزمات ويجب أن يكون مفضل عن أي شيء آخر.

وأكد ممثل حزب المصري الديموقراطي أن التعليم الجيد هو حق لكل مواطن المصري، والدولة ملتزمة بتقديمه مجانا، مؤكدا على أهمية وجود نظام تعليمي واحد في مصر ويكون نافذا في كافة المؤسسات التعليمية ويظهر المساواة مع الجميع.

وأشار عمرو مصطفى إلى أن أزمة الانتماء سببها عدم وجود نظام تعليمي جيد مطالبا بضرورة إصدار قانون موحد للتعليم.

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