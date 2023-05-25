الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شحن 5 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، عن أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبل السفينة YM MERCURY وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية، سوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة MELISSA القادمة من ليبيا، لشحن 583 ماسورة بإجمالي حمولات 2940 طنا، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى الإمارات.  

كما وصل الميناء السفينة TURGUT SAHIN القادمة من تركيا، لتفريغ 63 ماسورة تستخدم في تطوير رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.
 

استقبل اقتصادية اجراءات اقتصادي الاقتصادي الاقتصادية لقناة السويس

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

محافظ مطروح يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023

المنيا: ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع القمح

بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية