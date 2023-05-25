شحن 5 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، عن أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، فقد استقبل السفينة YM MERCURY وذلك لشحن 5 آلاف طن صودا كاوية، سوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات الشحن إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة MELISSA القادمة من ليبيا، لشحن 583 ماسورة بإجمالي حمولات 2940 طنا، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى الإمارات.

كما وصل الميناء السفينة TURGUT SAHIN القادمة من تركيا، لتفريغ 63 ماسورة تستخدم في تطوير رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

