إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين "عرفى ورسمى" بالمرج

قررت نيابة المرج، اليوم الخميس، إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين، وذلك بعد تنازل زوجها الأول (الرسمي)، أمام جهات التحقيق عن المحضر المقدم ضدها وعدم تحريكه دعوى زنا ضدها.

ترجع الواقعة لتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من عامل يفيد باختفاء زوجته عقب خروجها من المنزل، حيث أفاد الزوج في بلاغه بأن زوجته كانت متجهة لمكتب الصحة بالمرج ولم تعد إلى المنزل وفشل في التواصل معها هاتفيًا.

وبإجراء التحريات تبين أن الزوجة خرجت من المنزل وبحوزتها كيس بلاستيك بداخله ملابس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمنزل أسرتها لكشف ملابسات الواقعة.

كشفت تحريات رجال المباحث عن أن السيدة على علاقة بشاب منذ فترة، وبذلك جمعت زوجين (الشاب العرفي وزوجها الرسمي)، حيث تم ضبطها بشقة الزوج الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.