الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين "عرفى ورسمى" بالمرج

إخلاء سبيل
إخلاء سبيل

قررت نيابة المرج، اليوم الخميس، إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالجمع بين زوجين، وذلك بعد تنازل زوجها الأول (الرسمي)، أمام جهات التحقيق عن المحضر المقدم ضدها وعدم تحريكه دعوى زنا ضدها.

ترجع الواقعة لتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من عامل يفيد باختفاء زوجته عقب خروجها من المنزل، حيث أفاد الزوج في بلاغه بأن زوجته كانت متجهة لمكتب الصحة بالمرج ولم تعد إلى المنزل وفشل في التواصل معها هاتفيًا.

وبإجراء التحريات تبين أن الزوجة خرجت من المنزل وبحوزتها كيس بلاستيك بداخله ملابس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمنزل أسرتها لكشف ملابسات الواقعة.

كشفت تحريات رجال المباحث عن أن السيدة على علاقة بشاب منذ فترة، وبذلك جمعت زوجين (الشاب العرفي وزوجها الرسمي)، حيث تم ضبطها بشقة الزوج الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المرج إخلاء سبيل ربة المنزل قسم شرطة المرج

الأكثر قراءة

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

مقتل ميكانيكي وإصابة والده في مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

وكيل "صحة الشرقية" يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى مرسى النيل السياحى ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية