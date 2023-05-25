محافظ الوادي الجديد يتفقد عددًا من المدارس قبل دخولها الخدمة العام المقبل

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، عددًا من المدارس بإدارة الخارجة التعليمية، يرافقهما المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد جهاد متولي، رئيس المركز والمهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية.

وتابع أعمال التشطيبات الجارية بمدرسة الخارجة المتميزة المتكاملة للغات، المقرر دخولها الخدمة بداية العام الدراسي المقبل، ووجه باستكمال أعمال تشجير الفناء ومنطقة ألعاب الأطفال وتأثيث الفصول والقاعات ورفع كفاءة وتجميل محيط المدرسة من الخارج.

كما تابع المعسكر الصيفي لطلاب مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، مشيرًا إلى تكثيف البرامج التدريبية العملية للطلاب خلال فترة العطلة الدراسية، كما تابع استكمال تجهيزات الورش والمعامل الملحقة.

وتفقد خلال الجولة، المدرسة الثانوية الزراعية واطمأن على سير أعمال الإمتحانات العملية للدبلومات الفنية، وكذلك أعمال رفع الكفاءة الجارية لعدد من المنشآت داخل المدرسة.