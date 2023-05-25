"قومي حقوق الإنسان" يشارك بالمشاورات الإقليمية لإعداد التقارير

شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس والاستاذ عصام شيحة عضو المجلس وممثلى اللجان والوحدات بالمجلس فى المشاورات الإقليمية التى نظمها المكتب الإقليمى للمفوض السامى لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومقره بيروت حول التحديات التى تواجهه الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والآليات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في عملية اعداد وتقديم التقارير الي اللجان التعاهدية، ووضع الخطط خاصة خلال الأزمات التى تمر بها البلدان بمختلف تنوعها سواء سياسية وأجتماعية وأقتصادية أو صحية.

وأكدت خطابا في مداخلتها، أهمية دور المفوضية ومنظمات الأمم المتحدة في تخفيف عبء عملية إعداد التقارير، مشيرة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتولين رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتبارا من شهر يوليو القادم، ويعتزم إيلاء الاهتمام الواجب لهذه الأولوية. وتضمين جدول أعمال المؤتمر السنوي للشبكة مناقشة موضوع أعداد التقارير والخطط خاصة في وقت الأزمات وهو ما يمثل عبء كبير ليس فقط على الدول ولكن على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وطالبت خطاب المفوضية أن تبادر بتوفير المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير كل على حده ومعاونة منظمات المجتمع المدني في الوفاء باستحقاقات عملية إعداد التقارير التي ترصد تنفيذ الدول لالتزاماتها التعاهدية ورصد تنفيذ حقوق الإنسان باعتبارها شريكا أساسيا.

وخلال اللقاء، عرض ممثلو الآليات الوطنية بالمنطقة العربية من وزارات الخارجية- العدل- البرلمان- المؤسسات الوطنية- المنظمات غير الحكومية تجاربهم خلال الأزمات وتم التركيز على أفضل الممارسات لعمل هذه الآليات مع تبادل الأفكار والمعلومات لكيفية تعزيز دورها وركز المشاركون على ضرورة تعاون الآليات الوطنية مع البرلمانات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية لدعم دورها في القيام بوظائفها الرئيسية لضمان استدامة دورها في أوقات الأزمات.