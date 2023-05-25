"أمن المنافذ" يضبط 45 قضية تزوير خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في جرائم التهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية :ضبط 3 قضايا، فى مكافحة جرائم تهريب النقد ضبط قضية، كما تم ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 2118) مخالفة مرورية متنوعة ،فى مجال الأمن العام ضبط 31 قضية، وتنفيذ الأحكام، تنفيذ 240 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" ضبط 7 قضايا ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.