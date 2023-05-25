الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن المنافذ" يضبط 45 قضية تزوير خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في جرائم التهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية :ضبط 3 قضايا، فى مكافحة جرائم تهريب النقد ضبط قضية، كما تم ضبط 3 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، ضبط 2118) مخالفة مرورية متنوعة ،فى مجال الأمن العام ضبط 31 قضية، وتنفيذ الأحكام، تنفيذ 240 حكم قضائى متنوع.

 فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" ضبط 7 قضايا ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

جاء ذلك  استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وزارة الداخلية جرائم التهريب قطاع أمن المنافذ

الأكثر قراءة

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

مقتل ميكانيكي وإصابة والده في مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

وكيل "صحة الشرقية" يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية