الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس جامعة بنها الأسبق: لا بُد من وجود كيان لتنظيم التعليم في مصر

علي شمس الدين، رئيس
علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق

قال علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، إنه لا بُد من وجود كيان منظم من أجل إعادة هيكلة التعليم سواء التعليم العالي أو التعليم قبل الجامعي.

وأضاف "شمس الدين"، خلال كلمته بجلسة الحوار الوطني لمناقشة التعليم قبل الجامعي، أن الذي يقوم بدور المنظم في مصر هي وزارة التربية والتعليم وأجنحتها المختلفة.

وتابع "في الكثير من دول العالم مثل فرنسا وأنجلترا على سبيل المثال، الوزارة يكون لها دور منظم لكن بضوابط مختلفة" موضحًا أن طريقة الإدارة الإنجليزية في التعليم تعتمد أكثر على ما يسمى بالكيانات المستقلة.

وأردف "المصريون يريدون استعادة مكانتهم في شتى المجالات وأهمها التعليم؛ لأن في النهاية التعليم يخرج شخصًا واعيًا بوجباته الوطنية وتحمل المسؤولية"، مشددًا: على أننا في حاجة إلى كيان منظم للتعليم ويكون لديه شيء من الاستقلالية.

التعليم العالي تنظيم التعليم علي شمس الدين الحوار الوطنى إدارة الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني التعليم قبل الجامعي جامعة بنها

الأكثر قراءة

وزير التموين: أزمة اللحوم "مؤقتة" وسنحلها قبل عيد الأضحى

محافظ دمياط ونائب وزير الاتصالات يتابعان تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

مقتل ميكانيكي وإصابة والده في مشاجرة مع شقيقين بالمنيرة الغربية

وكيل "صحة الشرقية" يترأس حملة على المنشآت الطبية الخاصة بمشتول السوق

إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية