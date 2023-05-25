الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأخير

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية في يومها الأخير، حيث تفقد لجنة معاذ بن جبل الإعدادية بنات بقرية سيدي عبدالرحمن للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة وأدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

وأوضح شحاتة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق بلاغات أو شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية في اليوم السادس والأخير من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن الامتحان في مستوى الطالب والورقة الامتحانية طباعتها جيدة ومطابقة للمواصفات الفنية، مشيدًا باللجنة الفنية التي أشرفت على وضع امتحان الدراسات الاجتماعية. 

وأشاد وكيل تعليم مطروح، بمجهودات اللجان الفنية التي وضعت امتحانات المواد الأخرى للشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنها جاءت مطابقة للمواصفات الفنية وفي مستوى الطلاب وشملت كل أجزاء المنهج.

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الدراسات الاجتماعية الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعليم مطروح

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