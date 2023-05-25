وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأخير

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، انتظام العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية في يومها الأخير، حيث تفقد لجنة معاذ بن جبل الإعدادية بنات بقرية سيدي عبدالرحمن للاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة وأدى الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط.

وأوضح شحاتة، أن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق بلاغات أو شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية في اليوم السادس والأخير من امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن الامتحان في مستوى الطالب والورقة الامتحانية طباعتها جيدة ومطابقة للمواصفات الفنية، مشيدًا باللجنة الفنية التي أشرفت على وضع امتحان الدراسات الاجتماعية.

وأشاد وكيل تعليم مطروح، بمجهودات اللجان الفنية التي وضعت امتحانات المواد الأخرى للشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنها جاءت مطابقة للمواصفات الفنية وفي مستوى الطلاب وشملت كل أجزاء المنهج.

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