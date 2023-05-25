تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته في الهرم لـ17 يونيو

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم إلى جلسة 17 يونيو، لتنفيذ لطلبات دفاع المتهم بمناقشة رئيس لجنة الطب الشرعي التي حررت التقرير الأخير فيما انتهى إليه تقريره الأخير، والذي أعاد التأكيد على أن المتهم لا يعانى من أي مرض نفسي يعوق إرادته وإدراكه.

وكانت النيابة العامة بأكتوبر قد أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد إذ نشبت بينهما - مشادة فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.