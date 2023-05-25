غدًا.. انطلاق بطولة الجونة الدولية للاسكواش فى نسختها الـ11

تنطلق، غدًا الجمعة، بطولة الجونة الدولية للاسكواش، في نسختها الحادية عشرة، التي تُقام في "الجونة" بمحافظة الغردقة بالبحر الأحمر.

وتُقام فعاليات بطولة El-Gouna International Squash Open 2023 ، لمدة 8 أيام خلال الفترة من 26 مايو الجاري حتى يوم 2 يونيو المقبل، بمجموع جوائز 180 ألف دولار للرجال والسيدات.

وتُعد بطولة الجونة للاسكواش واحدة من أهم بطولات PSA البلاتينية، والأخيرة في الموسم الحالي 2022-2023، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثماني الكبرى حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.

يُشارك في بطولة El-Gouna International Squash Open 2023 في نسختها الحالية، 96 لاعبًا من 21 دولة، من بينهم 36 لاعبًا مصريًا، برعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، وكذلك الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

المصريون المشاركون في بطولة الجونة الدولية للاسكواش

يشارك في بطولة الجونة الدولية للاسكواش للرجال، كل من: النجم المصري مصطفى عسل (بطل الأهلي والمصنف الثاني عالميًا)، علي فرج (بطل وادي دجلة والمصنف الثالث عالميًا)، مروان الشوربجي (لاعب هليوبوليس والمصنف السادس عالميًا)، طارق مؤمن (المصنف السابع عالميًا)، مازن هشام (المصنف التاسع عالميًا).

كما يشارك كل من: فارس دسوقي، يوسف سليمان، كريم عبدالجواد، عمر مسعد، كريم الحمامي، يحيى النوساني، علي أبوالعينين، محمد الشربيني، ويوسف إبراهيم، بالإضافة إلى الواعد علي حسين والناشئ محمد زكريا في أول مشاركة كبرى له في بطولات المحترفين.

في المقابل، تشارك في بطولة الجونة للاسكواش لمحترفي السيدات، كل من: نور الشربيني (لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالميًا)، نوران جوهر (بطلة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالميًا)، هانيا الحمامي (لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالميًا)، نور الطيب (لاعبة هليوبوليس والمصنفة السادسة عالميًا).

كما تشارك كل من: روان العربي، سلمى هاني، فريدة محمد، ندى عباس، نادين شاهين، هنا رمضان، يثرب عادل، فيروز أبوالخير، سنا إبراهيم، مريم متولي، كنزي أيمن، نور أبوالمكارم، هنا معتز وزينة ميكوى، بالإضافة إلى الواعدتين منة وليد ونور خفاجي.

يذكر أن مصطفى عسل، لاعب الأهلي، وهانيا الحمامي، لاعبة وادي دجلة، قد توّجا بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش في النسخة العاشرة الماضية.

جدير بالذكر أن رامي عاشور، أسطورة الاسكواش السابق، يُعد أكثر اللاعبين تأهلًا إلى نهائي بطولة الجونة الدولية، وتتويجًا باللقب عبر تاريخ البطولة برصيد ثلاثة ألقاب، وذلك في أعوام 2012، 2014، 2015، ولكنه أعلن اعتزاله بشكل نهائي في أبريل 2019؛ بسبب إصابته في الركبة التي لم يستطع التعافي منها بالشكل الذس يسمح له بالعودة للتألق داخل القفص الزجاجي.