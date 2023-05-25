مقرر مساعد لجنة التعليم: التعليم يحتاج لخطط طويلة وأفكار متضمنة لمفاهيم التمويل

طالب الدكتور محمود أبوالنصر، مقرر مساعد لجنة التعليم في الحوار الوطني، بوضع الخطط طويلة الأجل وطرح الأفكار القابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر لديها أساس جيد لكنها فقط تبحث عن التحسين والتطوير.

وأوضح أبوالنصر خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي أن الحوار الوطني من أهدافه البحث عن النتائج.

وشدد مقرر مساعد لجنة التعليم على أن التعليم يحتاج لخطط طويلة وأفكار متضمنة لمفاهيم التمويل، والعمل على استغلال العقول لتطوير التعليم تطويرًا حقيقيًا.