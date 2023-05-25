الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

4 أفلام تخرج من سباق عيد الأضحى

محمد إمام
محمد إمام

أيام قليلة وينطلق سباق شباك تذاكر أفلام عيد الأضحى، وهو الموسم الأقوى والأكثر انتظاراً، حيث تتنافس أعمال يغلب عليها الطابع الكوميدي.

ويشتد الصراع في عيد الأضحى بين أفلام عدة لنجوم الصف الأول، على رأسها فيلم “بيت الروبي” لكريم عبدالعزيز، و“الجواهرجي” لمحمد هنيدي.

ورغْم قوة الموسم، أرجأ عدد من صناع الأعمال الفنية مشاركتهم في هذا الماراثون، حيث تم تأجيل عرض أعمال بعض النجوم لما بعد موسم عيد الأضحى المبارك، ومنها ما يلي:

أبو نسب لـ محمد عادل إمام

فيلم "أبونسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر. 

فوي فوي لـ محمد فراج

الفيلم من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب يدخل ضمن فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.

خمس جولات لـ آدم الشرقاوي

فيلم "خمس جولات" بطولة آدم شرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مصطفى درويش، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبدالمنعم، توزيع داخلي شركة سينرجي فيلمز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

مطرح مطروح لـ محمود حميدة

فيلم “مطرح مطروح” بطولة محمود حميدة، كريم عفيفي، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية بويكا، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

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