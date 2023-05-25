سامى نصار: تطوير التعليم حركة اجتماعية شاملة تشارك فيها فئات المجتمع

قال الدكتور سامي نصار، أستاذ أصول التربية بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، إن تطوير التعليم لم يعد عملية فنية، وإنما عبارة عن حركة اجتماعية شاملة تشارك فيها كل فئات المجتمع.

وأكد نصار، خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، أن هذه العملية تتطلب إنشاء جهاز قومي ينظم العملية التعليمية ويرتب أولوياتها ومصادر تمويلها.

وشدد على أن التربية والتعليم منوط بها التنفيذ في العملية التعليمية، لكن الأصل هو المجتمع الذي بدوره يطرح أولوياته ومساراته العامة في هذا المجال.

وأوضح أن التعليم لا بد أن يكون ساحة الحوار الديمقراطي، وهو ما نشهده الآن، حتى نصل لصيغة نظام قومي للتعليم نعيد من خلاله السواء لبنية النظام التعليمي التي تشوهت، قائلا: علينا أن نعيد للتعليم المصري دوره وأهميته وقوميته ليكون النموذج الأمثل الذي يحتذى به.