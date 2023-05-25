الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توقعات بـ15 مليون سائح في الصيف.. والإيرادات إلى 15 مليار دولار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن أحمد الوصيف، رئيس لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية عن توقعات بارتفاع معدلات الإشغالات السياحية بالفنادق المصرية وقد تبلغ نسب الارتفاع  حوالي 15% خلال الموسم الصيفي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الوصيف لـ"الدستور" إن وزارة السياحة كانت قد أوضحت في وقت سابق توقعاتها بوصول معدلات الإشغالات السياحية إلى 15 مليون سائح خلال هذا الموسم لتصل الإيرادات السياحية إلى 15 مليار دولار.

وصرح علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، بأن هناك تفاؤلاً بالموسم السياحي الحالي خصوصاً مع تعدد الجنسيات التي تزور المدن السياحية المصرية حالياً ولا سيما مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، إذ إن الاشغالات في شرم الشيخ زادت بشكل ملحوظ إضافة إلى تعدد الجنسيات وخصوصاً من بريطانيا والسعودية وكازاخستان وإيطاليا.

وأوضح عاقل في تصريحات خاصة أن هناك نسبة إقبال سياحي مشجعة في الساحل الشمالي إضافة لتعدد وتنوع الجنسيات مثل السائحين الألمان والتشيكيين والبولنديين والسلفاكيين إضافة للسائحين الإيطاليين والقادمين من الخليج العربي الذين يفضلون مدينتي مرسى علم والعلمين والساحل الشمالي.

وفي سياق متصل، قال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية بالأقصر، إن المدينة تشهد هدوءا مع بدء الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولكن تزدهر رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة وبقية مدن البحر الأحمر التي تود زيارة الآثار وعدد من المعابد الفرعونية طيلة الرحلة بالإضافة للاستمتاع برحلات البالون الطائر التي تجذب اهتماما كبيرا خلال هذه الفترة كما تستمر الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان بنسب جيدة حتى الآن.

الاشغال السياحي السياحة الاشغالات السياحية بالفنادق الإيرادات السياحية الغردقة شرم الشيخ

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