انطلاق مؤتمر التوعية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية فى أسيوط

أطلق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مؤتمر التوعية بأهمية المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وشرح معايير وآليات المشاركة فيها الذي تنظمه اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة، وذلك عقب مد فترة التقديم بالمبادرة في دورتها الثانية حتى 30 يونيو 2023.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية في إطار فعاليات المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تحت رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني ثم كلمة الوزير المحافظ للترحيب بالحضور ثم كلمة المهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية الذى تحدث عن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والخريطة الزمنية لها وشرح المكون الأخضر بالمبادرة.

واستعرضت الدكتورة هاجر محمد كمال، عضو اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة آليات وشروط تقديم المشروعات في المبادرة وفئاتها ومعايير تقييم المشروعات وكيفية تقديم المشروعات التي تتطلب أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونا تكنولوجيا ومكونا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر) وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أي جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة على أن تتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقًا لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع فضلًا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها التي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة، بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.

واستعرضت الدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة وعضو اللجنة التنفيذية، مشاركة المرأة فى المبادرة، وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات والنماذج الناجحة للمرأة ودعم الابتكار في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا ثم تحدث المهندس محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو اللجنة التنفيذية عن المكون الذكى وأهميته في المشروعات الخضراء الذكية كشرط أساسي لتقديم المشروعات وشرح للمجالات الخضراء الذكية وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي وأمثلة لمشروعات خضراء ذكية قائمة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه تم تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة (http://www.sgg.eg) والتي بدأ العمل بها ابتداءًا من 1 أبريل 2023 وتستمر في تلقى المشروعات حتى يوم 30/ 6/ 2023.

وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

ونوّه بإصدار القرار رقم 709 لسنة 2023 بتشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وعضوية ممثلي البيئة وجهاز شئون البيئة ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والمشاركة المجتمعية لمبادرة حياة كريمة والمجلس القومي للمرأة وممثلي وزارتي الاتصالات والتخطيط والتنمية الاقتصادية ومقررها "محمد بشير" مدير المكتب الفني للمحافظة على أن تتولى اللجنة تنفيذ برامج التوعية والبرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بالمبادرة وشروط ومعايير التقدم بها ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الإلكتروني وفقا للضوابط والمعايير واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرض المشروعات المؤهلة على اللجنة التنظيمية الوطنية.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن التعريف بالمبادرة والمشروعات الفائزة بجوائز العام الماضي وفيديو لتكريم أصحاب المشورعات الست الفائزة على مستوى المحافظة العام الماضي، كما تم استعراض نموذج لبعض ألعاب الأطفال التي تم تصنيعها من إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية التي تم تصنيعها بواسطة جمعية تنمية الثقافة والفنون برئاسة المهندس وائل رشاد وبالتنسيق مع إدارتي البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة، كما كرم المحافظ أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة لجهودهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمرحلتها الأولى العام الماضي.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين والمهتمين بالمبادرة وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الإلكترونى لها.

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