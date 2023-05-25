الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول سفينة البضائع العاطلة بقناة السويس لمنطقة الانتظار.. وانتظام حركة الملاحة

سفينة البضائع
سفينة البضائع

أعلنت هيئة قناة السويس، عن وصول سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23 " لمنطقة الانتظار بغاطس السويس، وانتظام حركة الملاحة بالقناة بعدما نجحت محاولات أعمال الإنقاذ البحري في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات السفينة.

وترفع السفينة علم هونج كونج ويبلغ طولها 190مترًا، وعرضها 32 مترًا، وحمولتها 34 ألف طن، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات، وعادت حركة الملاحة لتعمل بكامل طاقتها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر  157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنًا والقاطرات السويس ١ والسويس ٢ بقوة شد 75 طنًا، لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

ووجّه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.                  

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اخبار رئيس هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس اخبار هيئة قناة السويس اليوم

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تانى"

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

وزير القوى العاملة: صرف 10.5 مليون جنيه تعويضات لـ4 آلاف عامل فى 3 منشآت

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

ضبط عاطل قتل شابًا في مشاجرة بالمرج

"تعليم الوزراء" يبحث مع "أفيك" الصينية إضافة برامج تعليمية للجامعة التكنولوجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية