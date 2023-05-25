وصول سفينة البضائع العاطلة بقناة السويس لمنطقة الانتظار.. وانتظام حركة الملاحة

أعلنت هيئة قناة السويس، عن وصول سفينة البضائع "XIN HAI TONG 23 " لمنطقة الانتظار بغاطس السويس، وانتظام حركة الملاحة بالقناة بعدما نجحت محاولات أعمال الإنقاذ البحري في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات السفينة.

وترفع السفينة علم هونج كونج ويبلغ طولها 190مترًا، وعرضها 32 مترًا، وحمولتها 34 ألف طن، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات، وعادت حركة الملاحة لتعمل بكامل طاقتها.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بعطل ماكينات السفينة ورباطها في الكيلو متر 157 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بفريق الإنقاذ البحري وبثلاث قاطرات لقطر السفينة شملت كل من القاطرة عزت عادل بقوة شد 160 طنًا والقاطرات السويس ١ والسويس ٢ بقوة شد 75 طنًا، لكل منهما لبدء عملية توصيل القاطرات بالسفينة وقطرها للغاطس الخارجي، إلا أن تعطل ونش السفينة وعدم إمكانية رفع المخطاف أعاق استكمال إجراءات التوصيل بالقاطرات وبعد إصلاح عطل الونش تم رفع المخطاف مرة أخرى واستئناف عملية توصيل القاطرات ثم قطرها.

ووجّه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، رسالة طمأنة بشأن عودة انتظام حركة الملاحة في القناة من الاتجاهين فور الانتهاء من قطر السفينة للغاطس كإجراء احترازي للتأمين الملاحي.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.