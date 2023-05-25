ضبط عصابة تنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامهم بالنصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع فيسبوك لتغيير مبلغ مالى للدولار.

وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكي مُنتحلين صفة رجال الشرطة بالاستجلاء منه على مبلغ مالى وقدره 300 ألف جنيه ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" يقيمون بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة - الإسكندرية".

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الجيزة، الإسكندرية" تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين- مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت - 3 تماثيل مُقلدة تُستخدم فى أعمال النصب و7 هواتف محمول بفحصها تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والفرار هرباً مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا باستخدام التماثيل المقلدة فى ارتكاب جرائم النصب عقب إيهام ضحاياهم بأنها تماثيل أثرية حقيقية وأضافوا بأن المبلغ المالى المضبوط جزء من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، باستدعاء المبلغ اتهمهم بارتكاب الواقعة.