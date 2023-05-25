الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"أوابك": ارتفاع باحتياطيات الغاز الطبيعي في مصر من 2017 الي 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي السنوي لعام 2022، الذي يتضمن مؤشرات وإحصاءات النفط والطاقة في الدول الأعضاء وبقية دول العالم للفترة (2017 - 2021).

وكشفت التقرير عن ارتفاع الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في مصر، خلال الفترة من 2017 إلى 2021، لـ 2209 مليار متر مكعب.

وذكرت «أوابك » أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في الدول الأعضاء 2017 إلى 2021، تكشف احتياطي بقدر 97.8 لدولة الإمارات في عام 2017، بينما بلغ الاحتياطي لنفس الدولة في عام 2021، 111.0 في عام 2021، وذكر التقرير أن إجمالي إنتاج الطاقة في مصر، بلغ 1962.3 ألف برميل مكافئ، بينما سجلت الإمارات 4763.3 ألف برميل مكافئ نفط حتى عام 2021.

ويستهل التقرير بعرض موجز لبعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المتمثلة في عدد السكان، وحجم الناتج المحلي الإجمالي، وقيمة صادرات النفط الخام، وقيمة صادرات السلع والخدمات، ومؤشرات الطاقة في الدول الأعضاء.

ويتناول القسم الأول من التقرير البيانات المتعلقة بالاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز وتطورات انتاج النفط الخام وانتاج سوائل الغاز الطبيعي، بالإضافة الى تطور انتاج الغاز الطبيعي المسوق. 

فيما يتطرق القسم الثاني من التقرير إلى عمليات تصنيع النفط والغاز الطبيعي، حيث تم تحليل واستعراض البيانات الخاصة بتطور طاقات مصافي النفط القائمة، وتطور انتاج المشتقات النفطية. ويستعرض القسم الثالث مؤشرات استهلاك مصادر الطاقة، متضمنا استهلاك النفط الخام والمشتقات النفطية بحسب المنتج، واستهلاك الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة الأخرى. 

وتناول القسم الرابع من التقرير البيانات المتاحة عن تجارة النفط والغاز الطبيعي في الدول الأعضاء متضمنا بيانات صادرات وواردات النفط الخام والمنتجات النفطية.

 ويستعرض القسم الخامس من التقرير أسعار خامات النفط الفورية للدول الأعضاء وأسعار بعض الخامات العالمية،وكذلك الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك الشهرية والسنوية، بالإضافة الى أسعار المنتجات.

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