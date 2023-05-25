الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تفوز على الأردن فى البطولة الأفروآسيوية لكرة القدم لقصار القامة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فاز المنتخب الوطنى لكرة القدم لقصار القامة على نظيره الأردني بنتيجة كبيرة 7 / 2، كما فاز اللاعب مصطفى محمود بجائزة رجل المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة ويقترب من حلم الفوز بأول بطولة لكرة القدم (للأقزام) بعد تعادل فى أول مباراة مع المنتخب العراقى 2 / 2 وفوزه أول أمس على منتخب المغرب البلد المضيف  بنتيخة 5 / 3 وذلك يتصدر المنتخب جدول المباريات بعدد 7 نقاط، حيث لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين أمام المغرب ثم الأردن وتعادل فى أول مباراة له أمام العراق.. وله من الأهداف 14 هدفا.

بينما يأتى المنتخب المغربى برصيد 6 نقاط، حيث لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مباراته الثالثه أمام المنتخب المصرى وبذلك يكون رصيده 6 نقاط وله 17 هدفا وعليه 14 هدفا. ثم منتخب الأردن فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزبمتين وله 13 هدفا وعليه 17 وياتى فى اخر المجموعه منتخب العراق بنقطة واحده من تعادله مع منتخب مصر وهزبمتين من المغرب والأردن وله 12 هدفا وعليه 16.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 15 فردا برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب أحمد عبد الرازق واللاعبون هم وليد عصام وعبد الرحمن بركات ومهدي محمد ومروان عمرو ويوسف راوي وعبد الغني حسين ورمضان السيد ومصطفي محمود ومحمد حسين  وحراسة المرمي سعيد الخرباوي ومحمد يحي، وتقام البطولة ضمن الاستعدات لبطولة كأس العالم بالارجنتين خلال النصف الثاني من العام.

IMG-20230525-WA0011
IMG-20230525-WA0011
IMG-20230525-WA0010
IMG-20230525-WA0010
IMG-20230525-WA0008
IMG-20230525-WA0008
IMG-20230525-WA0012
IMG-20230525-WA0012
أحمد عبد الرازق الأردني الارجنتين الصعود لكأس العالم الكابتن علي شعبان المنتخب العراقي

الأكثر قراءة

أول صور من موقع مشاجرة إمام عاشور مع 4 خليجيين بالشيخ زايد

الرئيس السيسى للمستثمرين: "من فضلكم متضيعوش وقت تانى"

الرئيس السيسى: مشروع إنتاج الكوارتز يوفر عملة صعبة للدولة

"تعليم الوزراء" يبحث مع "أفيك" الصينية إضافة برامج تعليمية للجامعة التكنولوجية

الرئيس السيسى: الدولة حريصة على تعظيم القيمة المضافة من المادة الخام بدلًا من تصديرها

وزير القوى العاملة: صرف 10.5 مليون جنيه تعويضات لـ4 آلاف عامل فى 3 منشآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية