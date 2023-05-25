مصر تفوز على الأردن فى البطولة الأفروآسيوية لكرة القدم لقصار القامة

فاز المنتخب الوطنى لكرة القدم لقصار القامة على نظيره الأردني بنتيجة كبيرة 7 / 2، كما فاز اللاعب مصطفى محمود بجائزة رجل المباراة.

وبهذه النتيجة يتصدر المنتخب المصرى قمة المجموعة ويقترب من حلم الفوز بأول بطولة لكرة القدم (للأقزام) بعد تعادل فى أول مباراة مع المنتخب العراقى 2 / 2 وفوزه أول أمس على منتخب المغرب البلد المضيف بنتيخة 5 / 3 وذلك يتصدر المنتخب جدول المباريات بعدد 7 نقاط، حيث لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين أمام المغرب ثم الأردن وتعادل فى أول مباراة له أمام العراق.. وله من الأهداف 14 هدفا.

بينما يأتى المنتخب المغربى برصيد 6 نقاط، حيث لعب 3 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مباراته الثالثه أمام المنتخب المصرى وبذلك يكون رصيده 6 نقاط وله 17 هدفا وعليه 14 هدفا. ثم منتخب الأردن فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز واحد وهزبمتين وله 13 هدفا وعليه 17 وياتى فى اخر المجموعه منتخب العراق بنقطة واحده من تعادله مع منتخب مصر وهزبمتين من المغرب والأردن وله 12 هدفا وعليه 16.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 15 فردا برئاسة البعثة ومدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب أحمد عبد الرازق واللاعبون هم وليد عصام وعبد الرحمن بركات ومهدي محمد ومروان عمرو ويوسف راوي وعبد الغني حسين ورمضان السيد ومصطفي محمود ومحمد حسين وحراسة المرمي سعيد الخرباوي ومحمد يحي، وتقام البطولة ضمن الاستعدات لبطولة كأس العالم بالارجنتين خلال النصف الثاني من العام.

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