الرئيس السيسى يدعو لتعزيز التعاون مع إيطاليا فى مجال إنتاج الكوارتز

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، شريف عبدالحليم اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، والسفير الإيطالي، إلى دعم المراحل المتبقية من مراحل إنتاج الكوارتز، قائلًا: "فكروا جديًا ومعانا السفير الإيطالي وممكن نتصل على أعلى مستوى مع الحكومة الإيطالية لدعم المراحل المتبقية".

وأضاف خلال كلمة له بافتتاح مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز: أدعو لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي لدعم الاستثمار في مجال إنتاج الكوارتز.

وتابع: "ندعوكم لدعم الاستثمار في مجال إنتاج الكوارتز من خلال الشركات الإيطالية الرائدة في هذا المجال في إيطاليا، بحيث نخرج في أسرع وقت ممكن بالإنتاج، ومن جانبنا هنوفر المنتج وبأعلى قيمة".

وواصل: "إذا كان النهاردة إنتوا متطمنين لدراسات الجدوى للمرحلة الأولى، يبقى ننطلق ونتحرك فيها، ندعمكم ونشجعكم من خلال إنشاء المصانع أو المساهمة في المشروعات المتبقية ومن جانبنا الدولة تتعهد بإنجاز كل الإجراءات الإدارية المطلوبة لتطوير صناعة التعدين في مصر".