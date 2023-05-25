الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مرسى علم تستقبل 4 آلاف سائح على متن 14 رحلة طيران اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الخميس، لاستقبال 14 رحلة طيران دولية، على متنها 4 آلاف سائح، ضمن 116 رحلة طيران دولية أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتى غدٍ الجمعة، مع تطبيق الإجراءات الأمنية على الوافدين فور وصولهم. 

وكشفت جداول التشغيل لرحلات الوصول بمطار مرسى علم اليوم، أنه من المقرر وصول الـ14 رحلة من 6 دول أوروبية، بينهم 4 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا، ورحلتين داخليتين، ورحلة من بولندا، وأخرى من هولندا، ورحلة من ألمانيا، و3 رحلات من المطارات الألمانية. 

كما تبيّن من جداول الرحلات الأسبوعية، أنه يستقبل المطار خلال الأسبوع 116 رحلة تصل من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولًا من ألمانيا ثمبولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات أخرى من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

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