الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب فى حادث تصادم بالمقطم

جثة
جثة

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود حالة وفاة أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبيّن وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة المقطم، مما أسفر عن مصرع شاب، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم منطقة المقطم حادث مرورى

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