الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل قتل شابًا في مشاجرة بالمرج

طعن
طعن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلٍ قتل شابًا في مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة المرج. 

وتلقى قسم شرطة المرج، إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابًا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبيّن العثور على جثة شاب يُدعى “سعد.ف”، في العقد الثالث من عمره، مصاب بطعنه نافذة في القلب من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبيّن أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنهما تشاجرا معًا بسبب الخلافات فقام على إثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفرّ هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة منطقة المرج

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