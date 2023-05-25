محافظة الدقهلية: ضبط 104 أطنان من القمح مجمعة بدون ترخيص

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نفذت مديرية التموين بالدقهلية حملات رقابية علي مصانع الأعلاف والتجار والمدشات والمزارع السمكية والمطاحن، أسفرت عن ضبط 104 أطنان من الأقماح وجري اتخاذ اللازم وحفظت الكمية المضبوط ونقلت على سيارات إلى جهات التسويق المعتمدة.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، في بيان اليوم الخميس، إن الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، مؤكدا حرص الدولة في الحفاظ على نسب توريد القمح وعدم استغلاله من قبل بعض التجار في غير الغرض المخصص.

وشدد دايرة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، موجها بإحالة جميع المحاضر التي حررتها حملات الرقابة التموينية والرقابة التجارية إلى النيابة العامة.

وأكد وكيل الوزارة على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام، فيما بين رؤساء المراكز والمدن ومديريات التموين، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية.