"القومى للطفولة" ينظم ندوة عن العلاقة بين تنظيم الأسرة والزيادة السكانية

نظم فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة أمل زکريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك، ندوة تثقيفية بعنوان "العلاقة بين تنظيم الأسرة والزيادة السكانية والتسرب من التعليم" بمجلس قرية سنهور.

وذلك بحضور الشيخ إسماعيل ناجى، وصابرين الحصافي عضو اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، وتم خلال الندوة التأكيد على أهمية تنظيم الأسرة الذى يعد طوق النجاة للحد من أخطار الزيادة السكانية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

- مشكلة التسرب من التعليم

كما تناولت الندوة مشكلة التسرب من التعليم الذى يعد من أخطر المشكلات التي تواجه العملية التعليمية فى مصر وتؤثر سلبًا على بنية المجتمع وتقف عائقًا أمام تقدمه نظرًا لما يترتب عليها من استمرار للجهل وزيادة معدلات البطالة والفقر، وتعميق الممارسات الاجتماعية الخاطئة، وهدر لطاقات المجتمع المستقبلية والقضاء على أي عائد متوقع من خطط التنمية المستدامة وقد استفاد من الندوة 25 فردًا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واستمرارًا لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.