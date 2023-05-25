الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على متابعة تطبيق التعريفة الجديدة للأجرة

الإسكندرية
الإسكندرية

شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على استمرار المتابعة الميدانية لمواقف السيارات والسرفيس ومحطات الوقود والبنزين؛ للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وذكرت محافظة الإسكندرية- في بيان، اليوم الخميس- أن إدارة المتابعة الميدانية بحي وسط قامت بحملات مكثفة على وسائل النقل الجماعي وسيارات السرفيس؛ لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة والوقوف على مدى التزام السائقين بها، وعدم قيام محطات الوقود بتخزين السولار للاتجار به في السوق السوداء وصرفه بالأسعار المعتمدة، مؤكدة ضرورة تعريف المواطنين بالتعريفة الجديدة، عبر كل الوسائل المتاحة في المواقف سواء الملصقات و"البنرات" واللوحات الإرشادية داخل المواقف.

وفي سياق متصل، شن حي وسط حملة على الأسواق والكافيهات والمحلات التجارية؛ لضبط الإشغالات والتأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك، ما أسفر عن تحرير 20 محضرًا تموينيًا تتضمن "عدم إعلان عن الأسعار ونقص وزن الخبز وعدم نظافة أدوات العجين وعدم حمل شهادة صحية"، وتم رفع والتحفظ على 405 حالات إشغال طريق، و20 إعلانًا مخالفًا، و35 حاجزًا بالطرق العامة.

من ناحية أخرى، عقد حي الجمرك جلسة للحوار المجتمعي تمت خلالها مناقشة المقترحات المختلفة للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للحي للعام المالي الجديد.

كما تمت مناقشة المعوقات في نطاق الحي، ووضع مقترحات وأفكار جديدة للتطوير، ورفع كفاءة الحي، مع الأخذ بالتوصيات للعمل عليها.

وأشادت رئيس الحي، بالدور الفعال الذي يلعبه الحوار المجتمعي في خدمة أهالي الحي، مؤكدة العمل بأقصى جهد؛ للوقوف على حل مشاكل المواطنين في حينه بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والتنفيذية، مع الارتقاء بمستوى الخدمات لإظهار عروس البحر المتوسط بالمظهر الجمالي والحضاري.

محافظ الإسكندرية ستغلال المواطنين التعريفة الجديدة التعريفة الجديدة للأجرة الإجراءات القانونية الإسكندرية

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