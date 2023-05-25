الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: انخفاض عملات الأسواق الناشئة التابعة لمؤشر "بلومبرج"

الدولار
الدولار

كشفت تقارير دولية، عن أن ارتفاع الدولار وانتشار حالة التشاؤم حيال تعافي الاقتصاد الصيني، كان له تأثير على عملات الأسواق الناشئة، حيث أنهى مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة تداولات هذا الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.40%، بعدما تراجع المؤشر يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس، وانخفضت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج خلال تداولات هذا الأسبوع.

وكان الروبل الروسي (-3.34%) أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، حيث شهد أول انخفاضًا أسبوعيًا له منذ خمسة أسابيع، وذلك بضغط من نتائج قمة مجموعة السبع التي انعقدت في هيروشيما، حيث اتفق قادة هذه الدول على تقييد صادرات الآلات الصناعية والأدوات والتكنولوجيا التي تدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. 

ومن ناحية أخرى، كان الفورنت المجري (-1.79%) ثاني أسوأ العملات أداءً هذا الأسبوع، مسجلًا بذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ شهر مارس، حيث تراجعت العملة بنسبة 2.12% يوم الخميس، بعدما صرح وزير المالية بأن المجر لن تقدم أي مساعدات مالية أخرى لدولة أوكرانيا، مضيفًا أن الدولة ليست على استعداد لدعم فرض المزيد من العقوبات على روسيا. 

وتأثرت العملة بالسلب بسبب هذه التصريحات السابقة، إذ يُحتمل أن تؤدي هذه التصريحات إلى تأخير إفراج الاتحاد الأوروبي عن الأموال المخصصة لمساعدة المجر، والبالغة 30 مليار دولار، لفترة أطول. 

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