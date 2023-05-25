حصيلة فيلم "رهبة" لـ أحمد الفيشاوى فى أول أيام عرضه

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "رهبة"، العمل الجديد في دور العرض، أمس الأربعاء، ليشارك في موسم ما بين عيدي الفطر والأضحى.

إيرادات فيلم "رهبة"

واستطاع فيلم "رهبة" أمس الأربعاء أن يحقق إيرادات كلية بقيمة 78,767 جنيه فقط، ويحاول طاقم العمل الترويج للفيلم الجديد بقوة خلال الفترة القادمة، حيث كشف المنتج أيمن يوسف، منتج فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، عن احتفال أبطال العمل مع الجمهور ومشاهدة الفيلم معهم، يومي الخميس والجمعة.

وأوضح منتج "رهبة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أبطال الفيلم سيتواجدون في السينما الخاصة بأحد المولات الكبرى بالقاهرة الجديدة وكذلك مدينة نصر، أما يوم الجمعة فسيكون في مدينة السادس من أكتوبر.

فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة"، وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن، ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا؛ بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

وتجسد نسرين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة «سيد رهبة» الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك في بطولة فيلم رهبة عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد الفيشاوي منهم الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.