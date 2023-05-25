الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصيلة فيلم "رهبة" لـ أحمد الفيشاوى فى أول أيام عرضه

رهبة
رهبة

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "رهبة"، العمل الجديد في دور العرض، أمس الأربعاء، ليشارك في موسم ما بين عيدي الفطر والأضحى.

إيرادات فيلم "رهبة" 

واستطاع فيلم "رهبة" أمس الأربعاء أن يحقق إيرادات كلية بقيمة 78,767 جنيه فقط، ويحاول طاقم العمل الترويج للفيلم الجديد بقوة خلال الفترة القادمة، حيث كشف المنتج أيمن يوسف، منتج فيلم «رهبة» بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، عن احتفال أبطال العمل مع الجمهور ومشاهدة الفيلم معهم، يومي الخميس والجمعة.

وأوضح منتج "رهبة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أبطال الفيلم سيتواجدون في السينما الخاصة بأحد المولات الكبرى بالقاهرة الجديدة وكذلك مدينة نصر، أما يوم الجمعة فسيكون في مدينة السادس من أكتوبر.

فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة"، وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن، ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا؛ بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

وتجسد نسرين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة «سيد رهبة» الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

ويشارك في بطولة فيلم رهبة عدد كبير من النجوم مع الفنان أحمد الفيشاوي منهم الفنانة نسرين أمين والفنان محمد لطفي، الفنان الشاب مصطفى غريب، وبمشاركة مميزة من كل من سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

إيرادات فيلم رهبة فيلم رهبة رتبة إيرادات عيدي الفطر والأضحى الفنان احمد الفيشاوي

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز": جهود لإعادة تعويم سفينة الشحن التى جنحت فى قناة السويس

لم يمت فقيرًا.. حفيدة إسماعيل ياسين: جدى كان بيغير لبسه فى العربية بسبب زحمة الشغل

فرانس برس: لاجئو السودان الفارون من الحرب يبحثون عن الأمان فى مصر

الرئيس السيسى يشهد افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة

نجاح تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس وانتظام حركة الملاحة (صورة)

عدم دفع رواتب الموظفين وتوقف الحكومة.. أبرز تداعيات أزمة سقف الدين الأمريكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

القس. رفعت فكرى

الأب وليم سيدهم.. وداعا!!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية