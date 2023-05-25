الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انزلقت قدمه أثناء اللهو.. مصرع طفل غرقًا فى ترعة بسوهاج

غرق
غرق

لقى طفل ذو 5 سنوات مصرعه غرقًا بمحافظة سوهاج،  وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، بوصول الطفل "أ. ر. ص. ى"، سن 5 أعوام، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، بادعاء الغرق.

وبسؤال والده "ر.ص. ي. ح"، 32 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور علي حافة الترعة المجاورة لمنزله، انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق"، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

إتخاذ الإجراءات القانونية 5 سنوات إسفكسيا اسفكسيا الغرق الإجراءات القانونية اللازمة التعدى على شقيقه الكشف الطب

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